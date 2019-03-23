Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Belediye Başkanının koruması olduğu iddia edilen bir kişi ile Saadet Partili şahıs arasındaki kavga kanlı bitti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Belediye Başkanının koruması olduğu iddia edilen bir kişi ile Saadet Partili şahıs arasındaki kavga kanlı bitti. Tartışma silahlı kavgaya dönünce 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Hastane Caddesi'nde karşılaşan AK Partili Belediye Başkanının koruması ve şoförü olduğu iddia edilen Rahim K. ile Saadet Partili olduğu belirtilen Mustafa A. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada iddiaya göre silahını çıkaran Rahim K., Mustafa A.'yı ayağından vurdu. Daha sonra ise Merkez Mahallesi'ndeki Saadet Partisi'nin seçim bürosu önüne gelen Rahim K. havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Çevrede önlem alan polisler, kalabalığı dağıtarak yeni bir olayın yaşanmaması için büyük çaba harcadı. Olayın ardından kaçan zanlı daha sonra polise teslim oldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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