Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
Silahın da kullanıldığı olayda yaralanan Mustafa A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
kavgaya karıştığı iddia edilen R.K'yı gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:02 Kaynak: AA
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