Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silahın da kullanıldığı olayda yaralanan Mustafa A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kavgaya karıştığı iddia edilen R.K'yı gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Birecik, kavga, Şanlıurfa, Güncel
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