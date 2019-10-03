Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı

52 dakika önce

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada M.E.Ç. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.E.Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlber Ortaylı: Türk isminin devlet adı olması İstiklal Savaşı ile başladı
Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı: Kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçının Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu, ortalık ayağa kalktı Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 01:22:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]