Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı

ŞANLIURFA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim A., tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kanberiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği İbrahim A., yaralandı. İhbar üzerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan İbrahim A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.