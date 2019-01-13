Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı

28 dakika önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i asker 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i asker 13 kişi yaralandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Kanatlı kırsal mahallesinde Bugenç ve Kubat aileleri arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle Kubat ve Bugenç aileleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga kısa sürede büyürken kavgayı gören diğer mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada jandarma ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

Kavgada, Bugenç ailesinden 8, Kubat ailesinde de 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan Muzaffer Kubat ve Mehmet Kubat kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde tarafları ayırırken astsubay R.A.'nın da elinden yaralandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

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