Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü 4 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü 4 yaralı

21.03.2022 03:22
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ayrancı kırsal Mahallesinde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin tartışması kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Kandemir ile 15 yaşındaki Hasan Kandemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken mahalleye giden jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü 4 yaralı - Son Dakika
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