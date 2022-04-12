ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI

12.04.2022 19:01

ŞANLIURFA'da, akraba iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, aralarında yoldan geçen bir kadın ile çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, akraba iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, aralarında yoldan geçen bir kadın ile çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Harran Kapı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan akraba iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler, Mustafa T. ve Halil T. ile yoldan geçen Yeter Ö. ve ismi öğrenilmeyen bir çocuğa isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI
ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI
ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI
ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI
ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI
ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI
ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA; 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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