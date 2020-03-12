Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler arasında Meydan Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı önünde kavga çıktı. Kavgada iddiaya göre Abdulkadir S. isimli şahıs yanında getirdiği silahla Gökhan Y., Mehmet Y. ve Yusuf Y.'ye ateş açtı. Her 3 şahıs da silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken zanlı ise polis tarafında yakalanarak gözaltına alındı.



Kavga ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA