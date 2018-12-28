Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 5 Yaralı

47 dakika önce

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 5 kişi silahla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:12 Kaynak: AA

Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
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