Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 5 Yaralı
47 dakika önce
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye
ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada 5 kişi silahla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis
ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:12 Kaynak: AA
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