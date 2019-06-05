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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 8 yaralı

8 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 8 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gölcük Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tarladaki sulama borularının sökülmesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Şehit Halil Şıltak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Jandarma ekipleri, mahallede ve hastanede önlem aldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:26 Kaynak: AA
Gölcük, Hilvan, Şanlıurfa, Güncel
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