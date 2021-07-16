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ŞANLIURFA - Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

16.07.2021 13:12

Şanlıurfa'da silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Temmuz'da merkez Eyyübiye ilçesinde aralarında husumet bulunan A.P'ye silahla ateş ettiği sırada yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olan R.E'nin Bozova ilçesinde saklandığını belirledi.

Ekiplerce R.E'nin saklandığı adrese drone destekli düzenlenen operasyonda, zanlı ile kaçmasına yardımcı olan arkadaşı M.Ö. yakalandı.

Adresteki aramada, olayda kullanılan tabanca, AKS-47 tipi kalaşnikof tüfek, av tüfeği, 2 şarjör, 60 mermi, 7 kök Hint keneviri, 10 gram esrar, 5 gram metemfetamin, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.E. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA - Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa, Hisarcık, Bozova, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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