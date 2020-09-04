Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Gölbaşı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Sinan Gelmiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, gerginliğin devam ettiği hastanede önlem aldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 19:19 - Kaynak: AA
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