ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

12.04.2022 17:51

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Gümüşkuşak Mahallesi'nde sebebi henüz bilinmeyen bir nedende iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) Bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı Bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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