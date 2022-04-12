ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Seren Serengil "Sarık takmak gerekiyor mu?" diye sordu, Meriç Erkan'dan cevap gecikmedi

Üniversite öğrencisi Buse, ormanda ağaca asılı bulundu! Ardında bir de not bırakmış

Ne yaptın sen Altay! Derbiden 2 gün sonra ortaya çıkan görüntüsü elden ele dolaşıyor

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Gümüşkuşak Mahallesi'nde sebebi henüz bilinmeyen bir nedende iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.