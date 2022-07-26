Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü

26.07.2022 10:09
Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinin Konuklu Mahallesi'nde R.D. ile akrabası S.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan S.G yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.G, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri şüpheli R.D'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Konuklu Mahallesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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