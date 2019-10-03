Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü

Polis ekipleri saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlamasının ardından cesetler Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, kara yolunu trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki Ahmet Kubat , Hüseyin Kubat ve Mehmet Ali Elvan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa- Mardin kara yolunun Osmanbey Yerleşkesi yakınlarında 63 YV 162 plakalı otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa 'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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