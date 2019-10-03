Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü (2)
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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü (2)

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa- Mardin kara yolunun Osmanbey Yerleşkesi yakınlarında 63 YV 162 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, inceleme başlattı.

Ölenlerin kimliklerinin tespiti ve saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü (2)

Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü
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