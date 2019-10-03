Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü (2)

Ölenlerin kimliklerinin tespiti ve saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, inceleme başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa- Mardin kara yolunun Osmanbey Yerleşkesi yakınlarında 63 YV 162 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa 'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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