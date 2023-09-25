Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 25.09.2023 22:26

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Siverek ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.İ. yolda yürüdüğü sırada bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılan Y.İ.'yi gören çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Y.İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesi sonrasında Y.İ.'nin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen şahsın yakınları olay yerine akın ederken, bazıları ise sinir krizi geçirdi.

Polis, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yenişehir, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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