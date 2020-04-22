Şanlıurfa'da silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden biri öldü - Son Dakika

Kırsal Kısıksu Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan 2 kişiden Murat K. (39), tedavi altına alındığı Harran Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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