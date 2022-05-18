Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Kırsal Harmanalan Mahallesi yakınında, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Özkan (56) yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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