Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

18.05.2022 18:20
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Kırsal Harmanalan Mahallesi yakınında, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Özkan (56) yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

İbrahim Özkan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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