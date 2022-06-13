Mehmet Şahap'ın bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine bulunduğu ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında izin alarak çıktığı öğrenildi.

İpekyol Mahallesi 2338 Sokak'ta kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Şahap ağır yaralandı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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