Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Hayati Harrani Mahallesi'nde, 52 ES 383 plakalı otomobilindeki Ahmet S. (31) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu.
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