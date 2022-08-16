Hayati Harrani Mahallesi'nde, 52 ES 383 plakalı otomobilindeki Ahmet S. (31) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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