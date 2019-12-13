Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Eskihan Mahallesi'nde yaşayan Ömer İrkek (70), evlerinin bahçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan İrkek, yakınları tarafından kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İrkek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarma ekiplerinin zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışması sürüyor.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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