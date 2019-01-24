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Şanlıurfa'da Silahlı Seçim Kavgası: 4 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da silahlı seçim kavgası: 4 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı seçim kavgası: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 2 muhtar adayının yakınları arasında sosyal medya üzerinden seçim dolayısıyla başlayan atışma tarafların Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanmasının ardından silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Adnan ve Recep D. ile İbrahim ve Halil K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bölgede çok sayıda mermi kovanı buldu.
Polis kavgaya karıştığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:45 Kaynak: İHA

Haliliye, Bahçelievler Mahallesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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