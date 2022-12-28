Şanlıurfa'daki yol yapım çalışmasında feci kaza: Silindirin altında kalan işçi yaşamını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'daki yol yapım çalışmasında feci kaza: Silindirin altında kalan işçi yaşamını kaybetti

28.12.2022 13:44
Şanlıurfa'daki yol yapım çalışmasında feci kaza: Silindirin altında kalan işçi yaşamını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen yol yapım çalışması sırasında silindirin altında kalan işçi feci şekilde yaşamını yitirdi. Silindir operatörü ise polislerce gözaltına alındı.

Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun eski havaalanı mevkiindeki yol yapımında çalışan Mehmet A, operatörü henüz öğrenilemeyen ve geri manevra yapan silindirin altında kaldı.

OPERATÖR GÖZALTINDA

Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mehmet A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İşçinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Silindir operatörü ise polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Eyyübiyeli Sporcu Savaş Öğüş Türkiye Şampiyonu Eyyübiyeli Sporcu Savaş Öğüş Türkiye Şampiyonu Yol yapım işçisi, iş makinesinin altında kalıp öldü Yol yapım işçisi, iş makinesinin altında kalıp öldü

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki yol yapım çalışmasında feci kaza: Silindirin altında kalan işçi yaşamını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:55 İstanbul Valiliği, yılbaşında alınacak önlemleri açıkladı
13:53 Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak transfer açıklaması: Detay vermek istemiyorum, ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz
13:28 Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Atiba Hutchinson, sezon sonu yeşil sahalara veda ediyor
13:10 "Kocama hizmet etmem" diyen Esra Sönmezer'den çok konuşulacak yatak çıkışı: Aynı yatakta uyumam
12:57 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: 6'lı masada gündem seçime iki adayla gitmek
12:49 Şanlıurfa'daki yol yapım çalışmasında feci kaza: Silindirin altında kalan işçi yaşamını kaybetti
12:36 TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
12:16 Kahramanmaraş'ta 2 kardeşi hayattan koparan kaza! Minibüsle çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi
12:10 Arkadaşlarıyla birlikte kamyonetin arkasına tutunarak paten süren 13 yaşındaki Enes, saniyeler sonra tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi
13:07 Serel Yereli, leopar desenli mayokinisiyle sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 14:14:47. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki yol yapım çalışmasında feci kaza: Silindirin altında kalan işçi yaşamını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement