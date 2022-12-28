Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mehmet A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İşçinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Silindir operatörü ise polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'daki yol yapım çalışmasında feci kaza: Silindirin altında kalan işçi yaşamını kaybetti - Son Dakika

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