Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da "Sınav Jokeri" Operasyonu: 20 Gözaltı

Şanlıurfa'da "Sınav Jokeri" Operasyonu: 20 Gözaltı

1 saat önce

Şanlıurfa'da para karşılığı başkasının yerine sınava girdikleri gerekçesiyle 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da
Şanlıurfa'da para karşılığı başkasının yerine sınava girdikleri gerekçesiyle 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, kentte gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na, organize bir şekilde başkasının yerine giren kişilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 20 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:37 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şanlıurfa, Güncel
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