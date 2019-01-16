Şanlıurfa'da "Sınav Jokeri" Operasyonu: 20 Gözaltı
1 saat önce
Şanlıurfa'da para karşılığı başkasının yerine sınava girdikleri gerekçesiyle 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'da para karşılığı başkasının yerine sınava girdikleri gerekçesiyle 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, kentte gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na, organize bir şekilde başkasının yerine giren kişilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda 20 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:37 Kaynak: AA
Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı
AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği
31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü