Şanlıurfa'da Sınıf Kütüphanelerine Kitap Desteği

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından başlatılan eğitime destek kampanyası kapsamında İstanbul Üniversitesi
Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü, kitap desteğinde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya kapsamında İstanbul'da hayırseverler tarafından toplanan kitaplar Şanlıurfa'da öğrencilere dağıtıldı. Merkez Eyyübiye
ilçesi Karaman
Yardımcı İlkokulunda yapılan kitap yardımına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Faruk Evran, Gençlik Meclisi üyeleri ve Yeryüzü Doktorları Kulübünden gençler katıldı.
Okula giderek öğrencilerle buluşan gençler, sınıf kütüphanelerine kitap bağışında bulundu. Öğrencilerle sohbet eden gençler, kitap okuma, voleybol
, basketbol
, futbol, satranç ve yüz boyama etkinlikleri düzenledi.
Evran, eğitime katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz. Her zaman gençliğin yanında ve desteklerini bizden esirgemiyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi gençliği olarak Şanlıurfa'nın farklı noktalarındaki kardeşlerimize her alanda destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.