Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan ve terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu değerlendirilen şüpheli yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu değerlendirilen zanlıyı, sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da sınır hattında yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika