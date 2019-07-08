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Şanlıurfa'da sınıra askeri sevkiyat

56 dakika önce

- Şanlıurfa'da sınıra askeri sevkiyatŞANLIURFA - Şanlıurfa'dan yola çıkan yaklaşık 70 araçlık askeri konvoy sınıra doğru hareket etti.

- Şanlıurfa'da sınıra askeri sevkiyat
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'dan yola çıkan yaklaşık 70 araçlık askeri konvoy sınıra doğru hareket etti.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan ve aralarında zırhlı araç, personel taşıyıcılar, tank ve lojistik araçların da bulunduğu yaklaşık 70 araçlık askeri konvoy şehrin içerisinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti. Askeri konvoydaki araçların Suriye sınırında bulunan doğu illerine gittikleri öğrenildi.
Şanlıurfa'da sınıra askeri sevkiyat
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:18 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
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