Şanlıurfa'da sınırdaki menfeze gizlenen çok sayıda silah bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sınırdaki menfeze gizlenen çok sayıda silah bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırı yakınındaki bir menfeze gizlenmiş halde aralarında 2 roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da sınırdaki menfeze gizlenen çok sayıda silah bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırı yakınındaki bir menfeze gizlenmiş halde aralarında 2 roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınıra yakın bir bölgede silah bulunduğuna yönelik istihbarat aldı.

Bunun üzerine bölgede kapsamlı arama çalışması yapan ekipler, bir menfeze gizlenmiş 2 RPG-7 roketatar, roketlere ait 6 mühimmat ile 4 roketatar sevk fişeği, 9 kalaşnikof tüfeği, 18 kalaşnikof şarjörü, 633 kalaşnikof mermisi, 1 M16 piyade tüfeği, 9 el bombası, 7 fünye ile bir tüfek dürbünü ele geçirildi.

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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