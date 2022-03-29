Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçen araç kaza yaptı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesine bağlı Gök Çayır mevkiinde meydana geldi. Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan araç, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı sulama aracı ile çarpıştı. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İ.A., A.G., M.S., H.A. A.M. ve R.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.