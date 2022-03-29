Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı

29.03.2022 10:40

Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçen araç kaza yaptı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçen araç kaza yaptı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesine bağlı Gök Çayır mevkiinde meydana geldi. Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan araç, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı sulama aracı ile çarpıştı. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İ.A., A.G., M.S., H.A. A.M. ve R.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı
Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı
Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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