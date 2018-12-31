Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sıra Geceli Yılbaşı Coşkusu

Şanlıurfa'da Sıra Geceli Yılbaşı Coşkusu

12 dakika önce

ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın edenler sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.

Şanlıurfa'da Sıra Geceli Yılbaşı Coşkusu, System.String[]
ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın edenler sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.

İlde yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen kişiler, çiğköfte yoğurdu. Kutlamalar sıra geceleri ve türküler eşliğinde oldu. Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi. Konuk evi sahibi Yeşim Ünveren, "Yeni bir yıla merhaba demek adına gelen konuklarımıza bir sıra gecesi etkinliğinde fark menülerle bir akşam yemeği sunduk. Bu yemeğimizin menüsü bugün farklı oldu. Eğlenceye yönelik biraz sıra gecesi organizasyonu yaptık, 2019 yılı tüm insanlığa ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:04 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı

Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti Meteorolojiden 5 Bölge İçin Sağanak Yağış Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 23:16:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sıra Geceli Yılbaşı Coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]