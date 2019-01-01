Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sıra Geceli Yılbaşı Coşkusu

Şanlıurfa'da Sıra Geceli Yılbaşı Coşkusu

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın edenler sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.

Şanlıurfa'da Sıra Geceli Yılbaşı Coşkusu, System.String[]
ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın edenler sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.

İlde yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen kişiler, çiğköfte yoğurdu. Kutlamalar sıra geceleri ve türküler eşliğinde oldu. Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi. Konuk evi sahibi Yeşim Ünveren, "Yeni bir yıla merhaba demek adına gelen konuklarımıza bir sıra gecesi etkinliğinde fark menülerle bir akşam yemeği sunduk. Bu yemeğimizin menüsü bugün farklı oldu. Eğlenceye yönelik biraz sıra gecesi organizasyonu yaptık, 2019 yılı tüm insanlığa ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:00 Kaynak: DHA

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