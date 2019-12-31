Şanlıurfa'da sıra geceli 'yılbaşı' coşkusu - Son Dakika

Şanlıurfa'da sıra geceli 'yılbaşı' coşkusu

ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın eden yerli ve yabancı turistler yöreye has olan sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.

Şanlıurfa'da yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen kişiler, çiğköfte yoğurdu. Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi. Konuk evi sahibi Yeşim Ünveren, "Yeni bir yıla merhaba demek adına gelen konuklarımıza bir sıra gecesi etkinliğinde fark menülerle bir akşam yemeği sunduk. Bu yemeğimizin menüsü bugün farklı oldu. Eğlenceye yönelik biraz sıra gecesi organizasyonu yaptık, 2020 yılı tüm insanlığa ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan kent genelinde polis ekipleri eğlence mekanları ile halkın yoğunlukta bulunduğu alanlarda güvenlik önlemi aldı.