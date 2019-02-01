Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sis

Şanlıurfa'da Sis

1 saat önce

- Sisin etkili olduğu bölgelerden detaylar ŞANLIURFA -Şanlıurfa ile bazı ilçelerinde sis etkili oldu.

- Sisin etkili olduğu bölgelerden detaylar ŞANLIURFA - Şanlıurfa ile bazı ilçelerinde sis etkili oldu.

Merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde görüş mesafesinin yer yer düştüğü görüldü.

Viranşehir ilçesinde ise etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Trafiğin kontrollü sağlandığı kentte, sürücülerin sis farklarını açarak ilerlediği görüldü.

Trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:16 Kaynak: AA

Karaköprü, Haliliye, Merkez, Şanlıurfa, Güncel
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