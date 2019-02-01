Şanlıurfa'da Sis

- Sisin etkili olduğu bölgelerden detaylar ŞANLIURFA - Şanlıurfa
ile bazı ilçelerinde sis etkili oldu. Merkez Haliliye
, Karaköprü
ve Eyyübiye
ilçelerinin yüksek kesimlerinde görüş mesafesinin yer yer düştüğü görüldü. Viranşehir
ilçesinde ise etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Trafiğin kontrollü sağlandığı kentte, sürücülerin sis farklarını açarak ilerlediği görüldü.
Trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.