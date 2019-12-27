Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Şanlıurfa'da yağmur ve sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkisini sürdürüyor, System.String[]

Şanlıurfa'da yağmur ve sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Kentte sis ve yağış ile birlikte trafikte aksamalar meydana gelirken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düştüğü kentte, hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçüldü. Önlemlerini sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.


Meteoroloji yetkilileri, şehirde bir hafta boyunca yağışlı hava ve sisin etkili olacağını bildirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
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