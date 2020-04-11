Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk - Son Dakika

Fırın önlerindeki yoğunluktan detaylar

Bakkallardaki yoğunluk Şanlıurfa'da fırın ve marketlere gidenler, iki gün yetecek kadar ekmek ve ihtiyaç duydukları malzemeleri aldı.

İş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.