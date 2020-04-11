Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk - Son Dakika

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Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
6 saat önce
Fırın önlerindeki yoğunluktan detaylar Bakkallardaki yoğunluk Şanlıurfa'da fırın ve marketlere gidenler, iki gün yetecek kadar ekmek ve ihtiyaç duydukları malzemeleri aldı.
Fırın önlerindeki yoğunluktan detaylar
Bakkallardaki yoğunluk Şanlıurfa'da fırın ve marketlere gidenler, iki gün yetecek kadar ekmek ve ihtiyaç duydukları malzemeleri aldı.
İş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:08 Kaynak: AA
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