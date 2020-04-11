Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyan fırına koştu - Son Dakika

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Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyan fırına koştu
17 dakika önce
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyan fırına koştu Sokağa çıkma yasağının 2 gün uygulanacağı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da haberi duyan vatandaşlar kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlar fırın önlerinde uzun kuyruk oluşturdu.
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyan fırına koştu
ŞANLIURFA - Sokağa çıkma yasağının 2 gün uygulanacağı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da haberi duyan vatandaşlar kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlar fırın önlerinde uzun kuyruk oluşturdu.
Şanlıurfa'da da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı bu gece saat 00.00 itibari ile başlayarak 2 gün sürecek. Haberi duyan vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için fırın, bakkal ve marketler önünde uzun kuyruk oluşturdu. Ekmek kuyruğu sırasına giren yüzlerce vatandaş, ekmek alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:51 Kaynak: İHA
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