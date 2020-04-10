Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyanlar fırınlara koştu - Son Dakika

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Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyanlar fırınlara koştu
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının 2 gün uygulanacağı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da haberi duyan vatandaşlar kent merkezi ve ilçelerde fırın önlerinde uzun kuyruk oluşturdu.
Sokağa çıkma yasağının 2 gün uygulanacağı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da haberi duyan vatandaşlar kent merkezi ve ilçelerde fırın önlerinde uzun kuyruk oluşturdu.
Şanlıurfa'da da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı bu gece saat 00.00 itibari ile başlayarak 2 gün sürecek. Haberi duyan vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için fırın, bakkal ve marketler önünde uzun kuyruk oluşturdu. Ekmek kuyruğu sırasına giren yüzlerce vatandaş, ekmek alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:23 Kaynak: İHA
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