Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boşaldı.
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boşaldı.
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa kent merkezinde cadde ve sokaklar boşaldı. Görevliler dışında kimsenin olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:45 Kaynak: İHA
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