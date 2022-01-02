Üye Girişi
ŞANLIURFA - Sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - Sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor

02.01.2022 11:24

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanlarına ev sahipliği yapması için modern ve günün koşullarına uygun rehabilitasyon merkezleri inşa ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanlarına ev sahipliği yapması için modern ve günün koşullarına uygun rehabilitasyon merkezleri inşa ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Kaytan, AA muhabirine, sokak hayvanlarına yönelik kent genelinde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çalışmalar kapsamında, Siverek ilçesinde 150 dönüm arazi üzerine kurulan ve 10 dönümü kapalı alana sahip Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatının yakın zamanda bittiğini aktaran Kaytan, resmi açılışı henüz yapılmayan merkezde yaklaşık 1 aydır sokak hayvanlarını misafir etmeye başladıklarını söyledi.

Kaytan, 4 bloktan oluşan merkezde, 400 köpeğin aynı anda kalabileceği yazlık ve kışlık barınaklar ile kuduz karantina odaları, 50 kedi evi, 1 idari bina, ameliyathane, veteriner hekim odaları, kuru yem deposu ve personel odalarının yer aldığını anlattı.

Rehabilitasyon merkezi sayısı 4'e çıkacak

Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi konusunda eylem planı hazırladıklarını dile getiren Kaytan, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 3 büyük ilçemiz ile merkez olmak üzere 4 büyük ölçekte rehabilitasyon merkezi yapmayı planladık. Bunun da ilk adımı olarak Siverek'te 150 dönüm üzerinde 10 dönüm kapalı alana sahip olan modern hatta 'bölgenin en iyisi' diyebileceğimiz sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini yaptık. Şanlıurfa merkezde de aynı şekilde 150 dönüm arazi üzerinde 10 dönüm kapalı alana sahip merkezin inşası devam ediyor. Mayıs 2022'de onu da faaliyete alacağız ve yine Viranşehir ile Birecik ilçelerimizde planladığımız projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz."

Yapımı tamamlanan rehabilitasyon merkezinin çok kapsamlı olduğunu ve günün koşullarına uygun, modern bir şekilde inşa edildiğini aktaran Kaytan, buradaki çalışmaların tümünün veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleştiğini bildirdi.

Kaytan, her türlü canlının kendileri için değerli ve önemli olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sokak hayvanlarına yönelik her türlü cerrahi müdahalenin yapılabileceği ve hayvanlar için doğal yaşam ortamının oluşturulduğu şekilde planlanarak yapıldı. Şanlıurfa tarım kenti olması hasebiyle çok ciddi bir hayvan popülasyonuna sahip ve kendi içerisinde bazı sorunlar da barındırıyor. Bu konularda bir nebze de olsa çözüm olması adına bir eylem planı hazırlamış olduk. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Ümit ediyoruz ki başta sokak hayvanlarıyla ilgili olmak üzere hem onların hem çevrenin ve hem de halk sağlığı açısından önümüzdeki yıllar içinde problem yaşamayacağız, bunu hedefliyoruz."

ŞANLIURFA - Sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor
ŞANLIURFA - Sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor
ŞANLIURFA - Sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor - Son Dakika


Kangalın kuzuya emzirmesi duygulandırdı Kangalın kuzuya emzirmesi duygulandırdı         
11:33
İşçi, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyonu yarın açıklanıyor İşçi, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyonu yarın açıklanıyor         
11:31
Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü         
11:06
Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı         
10:42
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
11:31 Kaldırımda oluşan tümsekler vatandaşa zor anlar yaşatıyor
11:30 İşçi, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyonu yarın açıklanıyor
11:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor
11:07 15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi
11:06 İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
11:05 Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü
11:05 TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok
10:29 Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış
10:28 Şamil Tayyar'dan "Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye tepki: Kişisel ikbal kaygısı var
10:12 Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 11:46:47. #1.13#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement