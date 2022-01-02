ŞANLIURFA - Sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanlarına ev sahipliği yapması için modern ve günün koşullarına uygun rehabilitasyon merkezleri inşa ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Kaytan, AA muhabirine, sokak hayvanlarına yönelik kent genelinde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çalışmalar kapsamında, Siverek ilçesinde 150 dönüm arazi üzerine kurulan ve 10 dönümü kapalı alana sahip Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatının yakın zamanda bittiğini aktaran Kaytan, resmi açılışı henüz yapılmayan merkezde yaklaşık 1 aydır sokak hayvanlarını misafir etmeye başladıklarını söyledi.

Kaytan, 4 bloktan oluşan merkezde, 400 köpeğin aynı anda kalabileceği yazlık ve kışlık barınaklar ile kuduz karantina odaları, 50 kedi evi, 1 idari bina, ameliyathane, veteriner hekim odaları, kuru yem deposu ve personel odalarının yer aldığını anlattı.

Rehabilitasyon merkezi sayısı 4'e çıkacak

Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi konusunda eylem planı hazırladıklarını dile getiren Kaytan, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 3 büyük ilçemiz ile merkez olmak üzere 4 büyük ölçekte rehabilitasyon merkezi yapmayı planladık. Bunun da ilk adımı olarak Siverek'te 150 dönüm üzerinde 10 dönüm kapalı alana sahip olan modern hatta 'bölgenin en iyisi' diyebileceğimiz sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini yaptık. Şanlıurfa merkezde de aynı şekilde 150 dönüm arazi üzerinde 10 dönüm kapalı alana sahip merkezin inşası devam ediyor. Mayıs 2022'de onu da faaliyete alacağız ve yine Viranşehir ile Birecik ilçelerimizde planladığımız projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz."

Yapımı tamamlanan rehabilitasyon merkezinin çok kapsamlı olduğunu ve günün koşullarına uygun, modern bir şekilde inşa edildiğini aktaran Kaytan, buradaki çalışmaların tümünün veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleştiğini bildirdi.

Kaytan, her türlü canlının kendileri için değerli ve önemli olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sokak hayvanlarına yönelik her türlü cerrahi müdahalenin yapılabileceği ve hayvanlar için doğal yaşam ortamının oluşturulduğu şekilde planlanarak yapıldı. Şanlıurfa tarım kenti olması hasebiyle çok ciddi bir hayvan popülasyonuna sahip ve kendi içerisinde bazı sorunlar da barındırıyor. Bu konularda bir nebze de olsa çözüm olması adına bir eylem planı hazırlamış olduk. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Ümit ediyoruz ki başta sokak hayvanlarıyla ilgili olmak üzere hem onların hem çevrenin ve hem de halk sağlığı açısından önümüzdeki yıllar içinde problem yaşamayacağız, bunu hedefliyoruz."