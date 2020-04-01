Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı
21 dakika önce
Şanlıurfa'da korona virüsü ile mücadele çalışmaları devam ederken salgın nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için yiyecek bırakıldı.
Şanlıurfa'da korona virüsü ile mücadele çalışmaları devam ederken salgın nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için yiyecek bırakıldı.
Türkiye genelinde "Evde kal" çağrısı ile yaşanan kısıtlamalardan dolayı ihtiyaçları gönüllü insanlar tarafından karşılanan sokak hayvanlarına bu kez belediye ekipleri yardım elini uzattı. Veterinerler tarafından kentin farklı noktalarında kedi ve köpekler için mama bırakıldı.
Vatandaşlar tarafından olumlu karşılanan çalışmaların rutin olarak devam edileceği bildirildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:20 Kaynak: İHA
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