Şanlıurfa'da sokak köpeğine kötü muamele iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı bir sokak köpeğine müdahale sırasında kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Siverek Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada tepki toplayan videolarla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. Olayın 14 Ağustos'ta gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasta bir can dostumuzun bulunduğu yönündeki ihbar üzerine personelimiz olay yerine intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemede lavabodaki dostumuzun ağız ve göz bölgelerinde kan oluğu saptanmıştır. Bunun üzerine görevli personel, can dostumuzun kuduz olma şüphesi olduğunu ve durumun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi yönünde görüş beyan etmiştir. Mahalle muhtarının 'Köpeği çıkarın' ısrarı üzerine can dostumuz olduğu yerden çıkarılmış ve yapılan ilk incelemede yılan tarafından ısırıldığı tespit edilmiş, yapılan tüm müdahaleye rağmen can dostumuz kurtarılamamıştır."