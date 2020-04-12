Şanlıurfa'da sokaklar boş, Balıklıgöl sessiz - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin simgesi olan Balıklıgöl'de de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sadece az sayıda görevli aracının yolda olduğu görüldü. Otobüs duraklarında işe giden veya işten dönen memurlar dışında kimse olmazken, kentin belirli noktalarında bulunan polis ekipleri, seyir halindeki araçları durdurup, yasak ihlali yapıp yapmadıklarını kontrol etti. Kentin simgesi olan ve her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl ise tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Ziyaretçilerin uğramadığı Balıklıgöl'de bulunan balıklar ise koruyucu tulum giyen görevliler tarafından beslendi.