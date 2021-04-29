ŞANLIURFA'DA SOKAKLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte kentte sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri yasaklara uymayan 74 kişiye cezai işlem uygularken, ekip aracından sık sık anons yapılarak vatandaşların sokağa çıkmamaları istendi.

Şanlıurfa'da saat 19.00'dan itibaren polis ekipleri, kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, Bahçelievler, Bağlarbaşı, Süleymaniye, Eyyübiye, İpekyol, Karaköprü Mahallelerinde Necmettin Cevheri, Recep Tayyip Erdoğan bulvarları ile tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi uygulama noktası oluşturarak yasak saatinde dışarıda bulunan vatandaşları ve araçları kontrol etti. Ekipler, belgesi olmayan sürücülerin geçişine izin vermedi. Kentin en işlek caddelerinde trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı. İş yerlerinin kapandığı kentte ara sokaklarda bulunan vatandaşlara yönelik polis aracıyla sık sık anons yapılarak, İçişleri Bakanlığınca belirlenen yasaklar hatırlatılarak, halkın sokağa çıkmaması istendi. Polis ekiplerinin denetimleri sırasında belgesi olmadan sokakta araçlarıyla gezen 74 kişiye cezai işlem uygulandı. Polisin denetimleri kent merkezinde devam ediyor.