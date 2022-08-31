Şanlıurfa'da mahalleli çocuk tacizcisini tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da mahalleli çocuk tacizcisini tekme tokat dövdü

31.08.2022 12:40

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğunu 5 lira verip taciz eden zanlı, çocuğun çığlıklarından sonra mahalleli tarafından yakalanarak tekme tokat darp edildi. Yaşananlar kameralarca kaydedildi.

Dün gece Süleymaniye Mahallesi'nde sokakta oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunu 5 lira verip kandırarak tacizde bulunmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, çocuğun bağırması üzerine mahalleli tarafından fark edildi.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Mahalleli, kaçmaya kalkan şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü. İhbarla gelen polis ekipleri, şüpheliyi kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alındı.

KAMERA İLE KAYDEDİLDİ

Olayın ardından çocuk ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Taciz şüphelisinin dövüldüğü anlar ise çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da mahalleli çocuk tacizcisini tekme tokat dövdü - Son Dakika

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