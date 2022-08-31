Olay, dün gece Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunu 5 lira verip kandırarak tacizde bulunmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, çocuğun bağırması üzerine mahalleli tarafından fark edildi. Mahalleli, kaçmaya kalkan şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü. İhbarla gelen polis ekipleri, şüpheliyi kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alındı. Olayın ardından çocuk ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Taciz şüphelisinin dövüldüğü anlar ise çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MAHALLELİ, ÇOCUĞA TACİZ ŞÜPHELİSİNİ LİNÇ ETMEYE KALKIŞTI - Son Dakika

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