Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü

Şanlıurfa'da Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü

2 saat önce

ŞANLIURFA'da annesinin emzirdiği sırada boğazına kaçan süt nedeniyle nefessiz kalan bir aylık Baran Yetim, yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da annesinin emzirdiği sırada boğazına kaçan süt nedeniyle nefessiz kalan bir aylık Baran Yetim, yaşamını yitirdi.

Olay Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1 aylık Baran'ı emziren Emine Yetim, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etti. Bebeğinde morarma olduğunu gören Emine Yetim, durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülen Baran bebek, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baran bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:31 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 Bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:38:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]