Şanlıurfa'da Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü
2 saat önce
ŞANLIURFA'da annesinin emzirdiği sırada boğazına kaçan süt nedeniyle nefessiz kalan bir aylık Baran Yetim, yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA'da annesinin emzirdiği sırada boğazına kaçan süt nedeniyle nefessiz kalan bir aylık Baran Yetim, yaşamını yitirdi.
Olay Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1 aylık Baran'ı emziren Emine Yetim, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etti. Bebeğinde morarma olduğunu gören Emine Yetim, durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen ambulansla Balıklıgöl
Devlet Hastanesine götürülen Baran bebek, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baran bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu
'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:31 Kaynak: DHA
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