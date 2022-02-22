Üye Girişi
Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi

22.02.2022 10:27

Şanlıurfa'da polis ekiplerince kent genelinde son bir yılda yapılan operasyonlarda, 56'sı uzun namlulu olmak üzere 2 bin 420 silah ile 285 bin 733 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince kent genelinde son bir yılda yapılan operasyonlarda, 56'sı uzun namlulu olmak üzere 2 bin 420 silah ile 285 bin 733 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, polis ekiplerinde kent genelinde son 1 yılda gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonları, yol kontrolleri ve denetimlerde; ruhsatsız 56 uzun namlulu silah, 1086 tabanca, 366 tüfek, 912 kurusıkı tabanca, 285 bin 733 mermi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 1438 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi
Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi
Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi
Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi
Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi
Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi
Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Çeşme'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Kaçakçılık operasyonunda binlerce ürün ele geçirildi Kaçakçılık operasyonunda binlerce ürün ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:00 Biden, kararnameyi imzaladı! Donetsk ve Luhansk'la artık ticaret yapılamayacak
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:09:07. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement