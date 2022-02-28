Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 4 ton ürün imha edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 4 ton ürün imha edildi

28.02.2022 12:50
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 4 ton ürün imha edildi

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesince halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde ele geçirilen 4 ton son kullanım tarihi geçmiş ürün, imha edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesince halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde ele geçirilen 4 ton son kullanım tarihi geçmiş ürün, imha edildi.

Halk sağlığının korunması yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda market, kasap ve lokantalarda gramaj denetimi yapılırken son kullanma tarihi geçmiş 4 ton malzemeye el konuldu.

Denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 22 iş yerine de yasal işlem yapıldı.

Kent sakinlerinin sağlığını öncelediklerini dile getiren Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş çeşitli ürünlerden oluşan toplam 4 ton ürüne el konulduğunu söyledi.

Denetimlerin sürdüğünü belirten Gümüştaş, "Ekiplerimizce düzenli olarak yapılan denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi. Ayrıca hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını hiçe saydığını tespit ettiğimiz 22 iş yeri hakkında ise yasal işlem başlattık. Halk sağlığını tehlikeye atanlara yönelik denetimlerimize devam edeceğiz." dedi.

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Bünyan Zabıtası'ndan marketlere denetim Bünyan Zabıtası'ndan marketlere denetim

Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa, Market, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 4 ton ürün imha edildi - Son Dakika


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