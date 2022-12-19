Mide bulandıran tavuk skandalı! 7 ton 150 kilo kokmuş eti vatandaşlara yedireceklerdi

Eyyübiye İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerinde görevli gıda mühendisleri ve veteriner hekimlerinin de katıldığı denetimlerde, toptan satış ve dağıtım yapan depolar kontrol edildi.

Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim yaptı.

Kaynak: İHA

sorun ne biliyormusunuz o firmaya ceza kesiliyor tamam ama ifşa etmemeniz hata. bu işi devamlı yapacaklar. bunu yapan firmayı ifşa edin ki millet uyansın.

Şanlıurfa, Eyyübiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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