Mide bulandıran tavuk skandalı! 7 ton 150 kilo kokmuş eti vatandaşlara yedireceklerdi - Son Dakika
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Mide bulandıran tavuk skandalı! 7 ton 150 kilo kokmuş eti vatandaşlara yedireceklerdi

20.12.2022 14:41

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleşen operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilogram tavuk eti ele geçirildi. Etleri vatandaşın sofrasına göndermeye hazırlanan firmaya ceza kesilirken, etler de imha edildi.

Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim yaptı.

İğrenç tavukçular! 7 ton 150 kilo kokmuş eti vatandaşlara yedireceklerdi

TOPTAN SATIŞ YAPAN DEPOLAR KONTROL EDİLDİ

Eyyübiye İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerinde görevli gıda mühendisleri ve veteriner hekimlerinin de katıldığı denetimlerde, toptan satış ve dağıtım yapan depolar kontrol edildi.

İğrenç tavukçular! 7 ton 150 kilo kokmuş eti vatandaşlara yedireceklerdi

7 TON 150 KİLO

Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilogram paketli tavuk eti belirlendi. Etlere el koyan ekipler, imha ederken işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

İğrenç tavukçular! 7 ton 150 kilo kokmuş eti vatandaşlara yedireceklerdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Murad Mert: sorun ne biliyormusunuz o firmaya ceza kesiliyor tamam ama ifşa etmemeniz hata. bu işi devamlı yapacaklar. bunu yapan firmayı ifşa edin ki millet uyansın. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
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Şanlıurfa, Eyyübiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mide bulandıran tavuk skandalı! 7 ton 150 kilo kokmuş eti vatandaşlara yedireceklerdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mide bulandıran tavuk skandalı! 7 ton 150 kilo kokmuş eti vatandaşlara yedireceklerdi - Son Dakika
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